उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक को व्हाट्सएप पर मिली जान से मारने की धमकी, नकाबपोश ने भेजा वीडियो

संवाद सहयोगी, मंगलौर । विधासनभा क्षेत्र मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री भेजने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो में जो व्यक्ति धमकी दे रहा है वह नकाबपोश है। पुलिस ने विधायक की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया है।

मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके व्हाट्सएप पर दो अलग-अलग मोबाइल नंबर से आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आडियो, वीडियो और संदेश किसी ने भेजे हैं।