एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका पति नशे का आदी है। वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ पिछले दो-तीन महीनों से लगातार दुष्कर्म करता रहा है। काफी दिन से बेटी को गुमसुम देखकर उसे शक हुआ। काफी पूछने पर बेटी ने आपबीती बताई तो उसके होश उड़ गए। महिला ने बहादराबाद थाना पहुंचकर एसओ अनिल चौहान को पूरी कहानी बताई

आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

बहादराबाद, संवाद सूत्र। थानाक्षेत्र में नशे के आदि एक पिता अपनी ही नाबालिग बेटी को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कई महीने तक बेटी को मुंह बंद रखने का दबाव डाला गया। गुमसुम रहने पर मां को शक हुआ तो उसने कारण पूछा। आपबीती सुनने के बाद पीड़िता की मां ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पॉक्सो, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। नाबाल‍िग बेटी से दुष्‍कर्म पुलिस के मुताबिक, थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका पति नशे का आदी है। उसके पति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ पिछले दो-तीन महीनों से लगातार दुष्कर्म करता रहा है। काफी दिन से बेटी को गुमसुम देखकर उसे शक हुआ। काफी पूछने पर बेटी ने आपबीती बताई तो उसके होश उड़ गए। महिला ने बहादराबाद थाना पहुंचकर एसओ अनिल चौहान को पूरी कहानी बताई। पुल‍िस ने आरोपी को क‍िया ग‍िरफ्तार पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की। शुरूआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीओ ज्वालापुर निहारिका सेमवाल ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराते हुए कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे।

Edited By: Vinay Saxena