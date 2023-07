Haridwar News: तीन दिन से बंद पड़ा लक्सर-हरिद्वार रेल मार्ग हुआ शुरू, बाढ़ के चलते बंद करना पड़ा था रूट पर रेल

Luxor-Haridwar Rail Route तीन दिन से बंद पड़े रेल मार्ग को शनिवार की देर शाम चालू कर दिया गया। लक्सर में आई बाढ़ के कारण रेल लाइन में पानी भर गया था जिसके कारण लक्सर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन को रद्द करना पड़ा था। शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने लक्सर पहुंचकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए इंटरलाकिंग सिस्टम को ठीक कराया।

तीन दिन से बंद पड़ा लक्सर-हरिद्वार रेल मार्ग हुआ शुरू

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, लक्सर: तीन दिन से बंद पड़े रेल मार्ग को शनिवार की देर शाम चालू कर दिया गया। लक्सर में आई बाढ़ के कारण रेल लाइन में पानी भर गया था, जिसके कारण लक्सर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन को रद्द करना पड़ा था। शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने लक्सर पहुंचकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए इंटरलाकिंग सिस्टम को ठीक कराया। बाढ़ के कारण तीन दिन से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का संचालन बंद हो गया था, जिसके कारण हरिद्वार जाने वाले रेल यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। देर शाम चालू किया गया रेल मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि जलभराव के कारण लक्सर-हरिद्वार रेल खंड पूरी तरह से बंद हो गया था। उन्होंने बताया कि रेल लाइन में पानी भर जाने के कारण आटोमेटिक सिंगल सिस्टम में कार्य करना बंद कर दिया था। शनिवार देर शाम 5:15 पर रेल फिट कर दिया गया था। सबसे पहली गाड़ी 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस को देहरादून भेजा गया।

Edited By: riya.pandey