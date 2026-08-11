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    कांवड़ यात्रा ने हरिद्वार की अर्थव्यवस्था को दी नई उड़ान, धर्मनगरी में 100000000000 रुपये का कारोबार

    By Shailendra Prasad Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:43 PM (GMT+05:30)

    इस बार धर्मनगरी हरिद्वार में 4.80 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्रियों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त गति मिली है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. 4.80 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे, अर्थव्यवस्था को गति।

    2. कांवड़ यात्रा से धर्मनगरी में 10 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ।

    3. परिवहन, होटल, छोटे दुकानदारों की झोली भरी, रोजगार बढ़ा।

    शैलेंद्र गोदियाल, हरिद्वार। इस बार धर्मनगरी में उमड़ा शिवभक्तों के सैलाब ने आस्था की धारा के साथ आर्थिकी की रफ्तार को बढ़ाया है। करीब 4.80 करोड़ कांवड़ यात्रियों के हरिद्वार पहुंचने से शहर के छोटे-बड़े कारोबार को जबरदस्त गति मिली। परिवहन, भोजन, ठहरने, कांवड़, कपड़े, पूजन सामग्री और रोजमर्रा की जरूरतों पर कांवड़ यात्रियों ने खूब खर्च किया है।

    व्यापारियों के अनुसार, एक कांवड़ यात्री ने धर्मनगरी में खाने, रहने, कांवड़ व परिवहन पर औसतन कम से कम 2500 रुपये खर्च किए। तो ऐसे में अकेले हरिद्वार में इस कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है।

    कुंभ, अर्धकुंभ व चारधाम यात्रा के बाद अब कांवड़ यात्रा धर्मनगरी हरिद्वार की मौसमी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी बन चुकी है। गंगा घाटों से गंगाजल भरकर लौटने वाले शिवभक्तों की जरूरतों ने सड़क किनारे बैठे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक को कमाई का अवसर दिया।

    कांवड़ तैयार करने वाले कारीगरों और व्यापारियों के यहां महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो गई थीं। बांस, लकड़ी, गागर, कलश, लोटे, रंगीन कागज, कपड़े, झंडे, धार्मिक प्रतीकों और एलईडी से सजी कांवड़ों की मांग ने इस कारोबार को नई ऊंचाई दी।

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    साधारण कांवड़ से लेकर आकर्षक और लाखों रुपये कीमत वाली विशेष कांवड़ों तक ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। पिछले वर्ष हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान करीब आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया गया था।

    इस बार करीब 4.80 करोड़ कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ी। बाजार के उत्साह को देखते हुए कारोबार के 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।

    प्रांतीय उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव नैय्यर ने कहा कि इस बार प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। व्यापार बहुत अच्छा चला है। तांबे, पीतल, कांसे व स्टील के लोठों का व्यापार भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर शिव भक्त छोटे-मध्यम व्यापारियों की छोली भरकर गए हैं।

    छोटे कारोबारियों की भी हुई चांदी

    धर्मनगरी में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ने के साथ भगवा टी-शर्ट, गमछे, रेनकोट, चप्पल, जूते, मोबाइल कवर, पानी की बोतल, ग्लूकोज, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री भी तेजी से बढ़ी।

    पूजन सामग्री और भगवान शिव से जुड़े सामान की दुकानों पर भी लगातार ग्राहकी रही। इससे फुटकर विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक कारोबार मिला।

    होटल-धर्मशाला और ढाबों में बढ़ी आमदनी

    कांवड़ की भीड़ का सबसे बड़ा असर होटल, धर्मशाला, आश्रम और ढाबा कारोबार पर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार और आसपास ठहरकर भोजन किया।

    सड़क किनारे लगे अस्थायी भंडारों से लेकर छोटे ढाबों, रेठी-ठेली तक में दिन-रात चूल्हे जलते रहे। इससे खाना बनाने वाले श्रमिकों, सफाईकर्मियों और अन्य कामगारों को भी अतिरिक्त रोजगार मिला। नगर के अंदर के होटल, ढाबों में भी खूब रौनक रही हैं।

    परिवहन का आर्थिक पहिया भी घूमा

    परिवहन क्षेत्र ने भी इस आर्थिक चक्र को गति दी। आटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहनों से जुड़े कारोबारियों को शिव भक्तों की आवाजाही का सीधा लाभ मिला। गंगाजल भरने के बाद कांवड़ की वापसी ने हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों तक परिवहन कारोबार को सक्रिय रखा। पेट्रोल पंपों पर बाइक व अन्य वाहनों की लंबी कतारे लगी रही।

    सामाजिक समरसता की यात्रा

    कांवड़ यात्रा आस्था की सामाजिक समरसता की यात्रा भी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि गंगाजल लेने पहुंचे शिवभक्तों के बीच जाति, ऊंच-नीच और अगड़े-पिछड़े का भेद कहीं दिखाई नहीं देता है। सभी एक ही भाव से ‘बोल बम’ का जयघोष करते हुए भगवान शिव की भक्ति में आगे बढ़ते हैं।