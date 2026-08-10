कांवड़ मेले में हरिद्वार FSDA की कार्रवाई: 90 KG पनीर नष्ट कराया, दूध-मिर्च-हल्दी पाउडर के नमूने लिए

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कांवड़ मेले के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में शांतिकुंज, भूपतवाला, अपर रोड, हरकी पौड़ी और बिल्केश्वर आदि क्षेत्र स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। मसाले आदि के तीन सैंपल लिए।

कांवड़ मेले के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग का सैंपलिंग अभियान भूपतवाला स्थित एक डेयरी से दूध, शांतिकुंज स्थित एक ढाबे से खुली लाल मिर्च पाउडर और खुली हल्दी पाउडर सहित तीन नमूने जांच को लिए। साथ ही खड़खड़ी, भूपतवाला और शांतिकुंज क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने, ताज़ा खाद्य सामग्री का ही विक्रय करने, बासी सामग्री नहीं बेचने और खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के निर्देश दिए।