बीचों बीच खोदी गई कांवड़ पटरी ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी, सड़कों पर लगा जाम; कावड़ यात्री व आमजन परेशान

रुड़की साउथ सिविल लाइन के पानी की निकासी के लिए खोदी गई कांवड़ पटरी हजारों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इसकी वजह से जहां जाम लगा हुआ है वहीं लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाम 600 बजे के बाद से रुड़की शहर के बीच भी डाक कांवड़ का सैलाब उमड़ने की वजह से जाम लगना शुरू हो गया था।

बीचों बीच खोदी गई कांवड़ पटरी ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी, सड़कों पर लगा जाम

जागरण संवाददाता, रुड़की: रुड़की साउथ सिविल लाइन के पानी की निकासी के लिए खोदी गई कांवड़ पटरी हजारों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इसकी वजह से जहां जाम लगा हुआ है, वहीं लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डाक कांवड़ का सैलाब उमड़ने से लगा जाम शाम 6:00 बजे के बाद से रुड़की शहर के बीच भी डाक कांवड़ का सैलाब उमड़ने की वजह से जाम लगना शुरू हो गया था। लोगों को उम्मीद जगी थी कि कांवड़ पटरी से होकर मंगलोर व दूसरे स्थानों तक पहुंच जाएंगे लेकिन कांवड़ पटरी को दो जगह से खोदकर शहर का पानी गंग नहर में डाला जा रहा है। कांवड़ पटरी के खोदे जाने से बढ़ी परेशानी रुड़की में जादूगर रोड का पानी निकालने के लिए कांवड़ पटरी को खोदकर पानी गंग नहर में डाला जा रहा है। वहीं आसफनगर झाल पर कांवड़ पटरी को काफी चौड़ा खोदा गया है और पानी को राजवाहे में डाला जा रहा है। ऐसे में कांवड़ पटरी पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लोग परेशान हैं, वहीं लोगों का कहना है कि जब कांवड़ पटरी खोदी गई है तो कम से कम पाइप डालकर उसको ऊपर से बंद कर दिया जाना चाहिए था ताकि आवागमन सुचारू रहे।

