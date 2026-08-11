हरिद्वार कांगड़ी फ्लाईओवर पर हादसों का सिलसिला जारी, डिजाइन में खामियां बनी वजह

राहुल शर्मा, श्यामपुर। कांगड़ी का नवनिर्मित फ्लाइओवर करीब छह माह में ही दस से ज्यादा जिंदगियां लील चुका है। आए दिन हो रहे हादसे फ्लाइओवरके डिजाइन की कमियां उजागर कर रहे हैं, उसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इतनी घटनाओं के बावजूद दूसरा मार्ग तैयार नहीं किया है।

फ्लाइओवर में दोनों ओर के वाहन एकल मार्ग से संचालित होने के कारण छोटी दुर्घटना भी बड़े हादसे में तब्दील हो रही थी। डेढ़ माह पूर्व इसी फ्लाइओवर में नाना नानी सहित नाती की दर्दनाक मौत से मंजर सिरह उठा था। चंडी पुल से लेकर चिड़ियापुर तक का पूरा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्रफल जंगल से लगा हुआ है।

यहां हाईवे के दोनों ओर जंगल होने के जंगली जानवरों सहित हाथी भी अक्सर हाईवे में आते थे। गर्मी में तो आए दिन हाथियों का झुंड गंगा की ओर पानी की तलाश में हाईवे पार करते थे, जिससे कई बार मानव वन जीव संघर्ष का खतरा बढ़ रहा था।

वहीं, फोरलेन निर्माण के समय वन विभाग ने हाथियों की आवाजाही के लिए संवेदनशील कांगड़ी के तिरछे पुल में फ्लेफिंट कॉरिडोर (फ्लाइओवर) बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब फ्लाइओवर बन कर तैयार हो चुका है, इसके एकल मार्ग से दोनों ओर के वाहनों का संचालन होना, कई जिंदगी छीन चुका है।

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पिछले करीब छह माह में ही फ्लाइओवर दस से ज्यादा जिंदगियां लील चुका है। आए दिन हो रहे हादसे फ्लाइओवर के डिजाइन की कमियां भी उजागर कर रहा है। दो स्थानों में तीव्र मोड़ से हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है, वहीं इतनी जान जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाइओवर का दूसरा हिस्सा तैयार नहीं किया है, जिससे दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।