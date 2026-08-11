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    हरिद्वार कांगड़ी फ्लाईओवर पर हादसों का सिलसिला जारी, डिजाइन में खामियां बनी वजह

    By Shailendra Prasad Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:48 PM (IST)

    हरिद्वार के कांगड़ी फ्लाईओवर पर छह माह में दस से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। फ्लाईओवर के डिजाइन में खामियों और तीव्र मोड़ों के कारण लगातार हादसे हो ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कांगड़ी फ्लाईओवर पर छह माह में दस से अधिक जिंदगियां खत्म।

    2. तीव्र मोड़ और एकल मार्ग फ्लाईओवर हादसों का मुख्य कारण।

    3. NHAI ने हादसों के बावजूद दूसरा मार्ग नहीं किया तैयार।

    राहुल शर्मा, श्यामपुर। कांगड़ी का नवनिर्मित फ्लाइओवर करीब छह माह में ही दस से ज्यादा जिंदगियां लील चुका है। आए दिन हो रहे हादसे फ्लाइओवरके डिजाइन की कमियां उजागर कर रहे हैं, उसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इतनी घटनाओं के बावजूद दूसरा मार्ग तैयार नहीं किया है।

    फ्लाइओवर में दोनों ओर के वाहन एकल मार्ग से संचालित होने के कारण छोटी दुर्घटना भी बड़े हादसे में तब्दील हो रही थी। डेढ़ माह पूर्व इसी फ्लाइओवर में नाना नानी सहित नाती की दर्दनाक मौत से मंजर सिरह उठा था। चंडी पुल से लेकर चिड़ियापुर तक का पूरा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्रफल जंगल से लगा हुआ है।

    यहां हाईवे के दोनों ओर जंगल होने के जंगली जानवरों सहित हाथी भी अक्सर हाईवे में आते थे। गर्मी में तो आए दिन हाथियों का झुंड गंगा की ओर पानी की तलाश में हाईवे पार करते थे, जिससे कई बार मानव वन जीव संघर्ष का खतरा बढ़ रहा था।

    वहीं, फोरलेन निर्माण के समय वन विभाग ने हाथियों की आवाजाही के लिए संवेदनशील कांगड़ी के तिरछे पुल में फ्लेफिंट कॉरिडोर (फ्लाइओवर) बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब फ्लाइओवर बन कर तैयार हो चुका है, इसके एकल मार्ग से दोनों ओर के वाहनों का संचालन होना, कई जिंदगी छीन चुका है।

    खबरें और भी

    पिछले करीब छह माह में ही फ्लाइओवर दस से ज्यादा जिंदगियां लील चुका है। आए दिन हो रहे हादसे फ्लाइओवर के डिजाइन की कमियां भी उजागर कर रहा है।

    दो स्थानों में तीव्र मोड़ से हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है, वहीं इतनी जान जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाइओवर का दूसरा हिस्सा तैयार नहीं किया है, जिससे दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।

    कब कब घटी घटनाएं

    • 28 जुलाई 2026 बस और पिकअप की भिड़ंत में चालक नवीन सैनी की मौत।
    • 29 जून 2026 को डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार ऋतिक (29) की मौत।
    • रोडवेज पिकअप की में अहान (18), एक अज्ञात (35), शबाना (35) शराफत की मौत हुई।
    • 24 जून 2026 की नाना नानी मंजू पत्नी वीर सिंह उम्र 50 वर्ष, वीर सिंह पुत्र मोहर सिंह उम्र 53 वर्ष निवासी ओर नाती शिव सिंह पुत्र अनुज सिंह उम्र 5 वर्ष निवासी साईं कॉलोनी गाजीवाली की मौत हुई थी।
    • 9 अगस्त को फरीदाबाद निवासी तीन युवक कांवड लेकर हरिद्वार आए थे। रोडवेज बस की टक्कर से मनीष (23) की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मनीष का इलाज के दौरान निधन हो गया था।