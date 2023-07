जल पुलिस के जवानों ने अलग-अलग घाटों पर गंगा में डूब रहे 7 कांवड़ यात्रियों को बचाया; परिचितों को सौंपा

शहर कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग गंगा घाटों पर डूब रहे कुल सात कांवड़ यात्रियों को जल पुलिस के जवानों ने बचा लिया। शहर कोतवाल भावना कैंथोला ने बताया कि हरकी पौड़ी क्षेत्र के हाथी पुल के नीचे एक कांवड़ यात्री के फंसे होने की सूचना मिली। आनन-फानन जल पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। गोताखोरों ने चेन पकड़कर कांवड़ यात्री संजय निवासी रोहतक हरियाणा को सकुशल बाहर निकाला।

जल पुलिस के जवानों ने अलग-अलग घाटों पर गंगा में डूब रहे 7 कांवड़ यात्रियों को बचाया

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: शहर कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग गंगा घाटों पर डूब रहे कुल सात कांवड़ यात्रियों को जल पुलिस के जवानों ने बचा लिया। शहर कोतवाल भावना कैंथोला ने बताया कि हरकी पौड़ी क्षेत्र के हाथी पुल के नीचे एक कांवड़ यात्री के फंसे होने की सूचना मिली। आनन-फानन जल पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। एएसआइ ने हरकी पौड़ी पर डूब रहे कांवड़ यात्री को बचाया गोताखोरों ने चेन पकड़कर कांवड़ यात्री संजय निवासी रोहतक हरियाणा को सकुशल बाहर निकाला। उधर, एसडीआरएफ के एएसआइ दीपक मेहता ने हरकी पौड़ी क्षेत्र में डूब रहे एक कांवड़ यात्री को बचा लिया। उसके बेहोश होने पर उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी गई। अजय निवासी सोनीपत हरियाणा को उसके परिचितों के सुपुर्द किया गया। वहीं, दीवान सिंह निवासी गाजियाबाद को गंगा में नहाते हुए डूबने से बचा लिया गया। राहत बचाव में एसडीआरएफ के हेड कांस्टेबल आशिक अली शामिल रहे।

