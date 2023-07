हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, कांवड़ मेले में मांस व अंडे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष जोध सिंह पुंडीर ने कांवड़ मेले के दौरान मछली मांस अंडे की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। चेतावनी दी अगर कांवड़ मेले के दौरान मछली मांस अंडे की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो इन्हें रोकने के लिए मंच स्वयं कमान संभालेगा।

हिंदू जागरण मंच ने कांवड़ मेले में मांसाहारी चीजों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, लक्सर : हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष जोध सिंह पुंडीर ने कांवड़ मेले के दौरान मछली, मांस अंडे की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। चेतावनी दी अगर कांवड़ मेले के दौरान मछली, मांस, अंडे की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो इन्हें रोकने के लिए मंच स्वयं कमान संभालेगा। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष जोध सिंह पुंडीर की नेतृत्व में मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सोमवार को लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचे तथा एसडीएम की गैर मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सावन मास के दौरान मांसाहारी चीजों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने की मांग ज्ञापन में कहा गया है कि इस बार सावन मास दो जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान देश के कोने-कोने से करोड़ों की तादाद में शिव भक्त पवित्र तीर्थ नगरी हरिद्वार कांवड़ लेकर गंगाजल लेने आते हैं। उनकी आस्था को किसी तरह की ठेस न पहुंचे इसका ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस दौरान जनपद में मछली, मांस, अंडा तथा किसी भी मांसाहारी चीजों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में शराब की दुकानों को भी ढककर रखे जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि कांवड़ मेले के दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोगों की ओर से अपनी पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर चाय व भोजनालय का संचालन किया जाता है। ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता राजकुमार सिंह, शिवम कश्यप, कृष्णपाल सिंह, साधुराम आदि शामिल रहे।

Edited By: riya.pandey