Haridwar News: बारिश के बीच एचडीएफसी बैंक की शाखा में लगी आग, मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने पाया काबू

बारिश के बीच एचडीएफसी बैंक की शाखा में लगी आग

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: खन्नानगर कॉलोनी के बाहर दूसरी मंजिल पर बनी एचडीएफसी बैंक की शाखा में आग लग गई। रविवार की छुट्टी के दिन बैंक शाखा से धुंआ निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। अग्निशमन दल ने आग बुझा ली। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक, खन्नानगर कॉलोनी के बाहर दूसरी मंजिल पर एचडीएफसी बैंक की शाखा है। रविवार को अवकाश के कारण बैंक शाखा बंद थी। दोपहर के समय अंदर से धुंआ निकलता देख अगल-बगल के व्यापारियों ने बैंक कर्मियों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना मायापुर फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और ऊपर की मंजिल पर खिड़की के रास्ते पाइप ले जाकर आग बुझा ली। अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की बात सामने आ रही है। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह राणा ने बताया कि समय से अग्निशमन दल ने पहुंचकर आग बुझा ली, अन्यथा नुकसान और ज्यादा हो सकता था।

