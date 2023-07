Luxor Flood: हरीश रावत ने लक्सर का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल, सरकार पर साधा निशाना; अनदेखी का आरोप

Harish Rawat visited Luxor उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को लक्सर क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सोलानी नदी व गंगा के तटबन्ध पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार अथवा सरकार के नुमाइंदों ने इसकी सुध नहीं ली।

हरीश रावत ने लक्सर का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल, सरकार पर साधा निशाना

संवाद सूत्र, लक्सर: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को लक्सर क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सोलानी नदी व गंगा के तटबन्ध पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर बोला हमला पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार अथवा सरकार के नुमाइंदों ने इसकी सुध नहीं ली। परिणामस्वरूप आज पूरा क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस जाने के कारण लोग सुरक्षित स्थानों जाने को मजबूर हैं। सरकार व सरकार के नुमाइंदे फोटो खिंचवा कर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंगा व सोलानी नदी पर उनकी सरकार ने जो ततबन्ध बनाया था वह कई सालों से क्षतिग्रस्त है। बाढ़ पीड़ितों की सुध नहीं ले रहे सरकार के नुमाइंदे वर्तमान सरकार तटबंध की मरम्मत तक नहीं करा सकी है। जिसके परिणाम स्वरूप लक्सर तहसील क्षेत्र वासियों को बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर सरकार के नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे है। जो बेहद शर्मनाक है। कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पीड़ितों के साथ है तथा उनकी हर संभव मदद की जाएगी।

Edited By: riya.pandey