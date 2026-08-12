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     Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार के गंगा घाट बने कूड़ा घर, यात्री छोड़ गए हजारों मीट्रिक टन कचरा

    By Manish Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:38 AM (IST)

    Haridwar Ganga Ghats Waste: कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद हरिद्वार के गंगा घाटों और आसपास के क्षेत्रों में हजारों मीट्रिक टन कूड़ा जमा हो गया है। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार में भारी मात्रा में कूड़ा जमा

    2. नगर निगम ने 900 अतिरिक्त सफाईकर्मी मैदान में उतारे

    3. हरकी पैड़ी और घाटों पर युद्धस्तर पर सफाई जारी

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। Kanwar Mela Waste: कांवड़ मेला संपन्न हो गया है। लेकिन इसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार के गंगा घाटों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। अब हजारों मीट्रिक टन कूड़ा नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। देश के स्थानों से पहुंचे करीब पांच करोड़ कांवड़ यात्री अपने साथ आस्था तो लेकर लौट गए लेकिन पीछे गंगा घाटों, पार्किंग और बाजार क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कचरा छोड़ गए।

    सबसे अधिक स्थिति हरकी पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर दिखाई दे रही है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और घाटों पर फैला वेस्ट समेटने के लिए नगर निगम की टीमें युद्धस्तर पर जुट गई हैं।

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    विशेष महासफाई अभियान

    मंगलवार शाम से नगर निगम ने विशेष महासफाई अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए 900 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया है। कर्मचारियों की टीमें हरकी पैड़ी, आसपास के प्रमुख घाटों, रोड़ी बेलवाला पार्किंग और बाजार क्षेत्रों में सफाई कर कूड़ा एकत्र करने में जुटी हैं।

    कूड़े को उठाकर निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। कांवड़ मेले के दौरान भारी भीड़ के चलते पिछले दो दिनों तक कई क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। ऐसे में कूड़े का उठान नहीं हो सका और घाटों व अन्य स्थानों पर कचरा जमा होता चला गया। मेला समाप्त होते ही नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को सामान्य करने के लिए अभियान तेज कर दिया है।

    एक-दो दिन में शहर को स्वच्छ करने का दावा

    हरिद्वार: नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि हरकी पैड़ी और आसपास के प्रमुख गंगा घाटों के साथ रोड़ी बेलवाला पार्किंग और बाजार क्षेत्रों की सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इन क्षेत्रों में जमा वेस्ट को जल्द से जल्द हटाने के बाद कांवड़ पटरी मार्ग समेत अन्य क्षेत्रों में भी सफाई अभियान चलाया जाएगा। उनका दावा है कि अगले एक-दो दिनों में शहर को काफी हद तक स्वच्छ कर दिया जाएगा। अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तीन से चार दिन तक लगातार अभियान में जुटे रहेंगे।

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    तमाम प्रयासों के बाद भी प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा

    हरिद्वार: नगर निगम के तमाम प्रयासों के बाद गंगा घाटों पर प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा नजर आया। हालांकि कांवड़ मेले के दौरान नगर निगम की टीम ने जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक पालीथिन, चटाई आदि जब्त किया गया था। भारी जुर्माना भी लगाया था।

    महापौर ने सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

    हरिद्वार: महापौर किरण जैसल ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर सफाई अभियान की निगरानी की तथा अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कर्मचारी , पर्यावरण मित्रों की ओर से किए जा रहे कार्य की सराहना की।

    कहा कि नगर निगम की टीम ने कांवड़ मेले के दौरान अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाया है। जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्र हुआ वहां विशेष टीमें लगाकर सफाई कराई जा रही है। नगर आयुक्त नंदन कुमार, अपर नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, संजय शर्मा, आदित्य तेश्वर आदि उपस्थित रहे।

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