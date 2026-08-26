हरिद्वार में दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न, कार न मिलने पर घर से निकाला; पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता का उत्पीड़न कर घर से निकाल दिया गया। पीड़िता के पिता ने कोर्ट की मदद से आरोपित पति और ससुरालियों के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर अहबाबनगर निवासी मतलूब ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मन्तशा की शादी 10 मार्च 2023 को सलेमपुर दादूपुर निवासी शाहनवाज के साथ की थी। आरोप है कि शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद शाहनवाज और उसके स्वजन दहेज में कार की मांग करने लगे।