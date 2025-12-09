Haridwar: शादी के महज एक साल बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
हरिद्वार में एक विवाहिता ने शादी के एक साल बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाच कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता की शादी को महज एक साल हुआ था।
शुरूआती छानबीन में गृह क्लेश की बात सामने आई है। मायके वालों ने पति व ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराते हुए भिजवाते हुए जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, रविवार रात टिहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी पुत्रवधू अंजली शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकशुी कर ली है।
जिस पर रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार, एसएसआई नितिन चौहान एक टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेते हुए जानकारी जुटाई। परिवार ने पुलिस को बताया कि अंजली की शादी लगभग एक साल पहले धर्मेंद्र के बेटे जितेंद्र शर्मा से हुई थी।
जितेंद्र किराये पर वाहन चलाता है। बताया गया कि छह दिसंबर को चंदौसी में अंजली के रिश्तेदार की शादी थी, आर्थिक तंगी के कारण जितेंद्र अपनी पत्नी को लेकर शादी में नहीं जा सका।
इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, हालांकि परिवारजन ने समझाकर शांत करा दिया था। ससुराल पक्ष के अनुसार दोनों ने साथ भोजन किया था। कुछ देर बाद अंजली के फांसी लगाने की बात सामने आई।
कोतवाली प्रभारी शांति गंगवार ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम कराया गया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मायके वालों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।
