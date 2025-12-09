Haridwar: शादी के महज एक साल बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता की शादी को महज एक साल हुआ था।

शुरूआती छानबीन में गृह क्लेश की बात सामने आई है। मायके वालों ने पति व ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराते हुए भिजवाते हुए जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, रविवार रात टिहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी पुत्रवधू अंजली शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकशुी कर ली है।

जिस पर रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार, एसएसआई नितिन चौहान एक टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लेते हुए जानकारी जुटाई। परिवार ने पुलिस को बताया कि अंजली की शादी लगभग एक साल पहले धर्मेंद्र के बेटे जितेंद्र शर्मा से हुई थी।