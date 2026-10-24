हरिद्वार नशेड़ियों को इंजेक्शन बेचने जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। नशेड़ियों को इंजेक्शन बेचने जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार। कनखल क्षेत्र में जगजीतपुर मार्ग पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 10 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए।

आरोपितों की पहचान सुमित कुमार और मनीष उर्फ मोनू निवासीगण ग्राम जियापोता, कनखल के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

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