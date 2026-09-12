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हरिद्वार में बेटे ने बाप के सिर पर लाठी-डंडे से किया वार, मौत

By Shailendra prasad Edited By: Nirmala Bohra
Published: Sat, 12 Sep 2026 10:56 AM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2026 11:24 AM (IST)

हरिद्वार के चंडीघाट बस्ती में एक बेटे ने अपने पिता पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई।

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जागरण संवाददाता, हरिद्वार। चंडीघाट चौकी के निकट चंडीघाट बस्ती में शनिवार सुबह को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक बेटे ने अपने पिता के सिर पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चंडीघाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।

चंडी घाट पूरी नगर निवासी प्रकाश मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है।  शुक्रवार देर रात किसी बात पर उसने अपने पिता प्यारेलाल (60) के सिर में लाठी और बेलन से वार किया। मौके पर फोरनसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है।

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