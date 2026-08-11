हरिद्वार में सावन शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 4.80 करोड़ शिवभक्तों ने उठाई कांवड़

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सावन शिवरात्रि पर मंगलवार को धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हरकी पैड़ी के घाटों से लेकर हाईवे और शहर की गलियों तक ‘बम-बम भोले, जय भोले’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंजते रहे।

कांवड़ यात्रा शुरू होने से 11 अगस्त शिवरात्रि तक 4.80 करोड़ से अधिक शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। जबकि वर्ष 2025 में 4.54 करोड़ कांवड़ यात्रियों ने हरिद्वार से कांवड़ उठाई। सोमवार की रात और मंगलवार दोपहर तक हाईवे पर कांवड़ यात्रियों के लौटने का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को हरकी पैड़ी और अन्य घाटों पर गंगाजल भरने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कंधों पर सजी कांवड़ लिए शिवभक्त तेज कदमों से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे।

सबसे अधिक भीड़ डाक कांवड़ यात्रियों की रही। शिवरात्रि के कारण कांवड़ मार्गों पर आवाजाही तेज रही। दोपहर तक पुलिस-प्रशासन भी हाईवे से घाटों और प्रमुख चौराहों तक मुस्तैद रहा। भीड़ नियंत्रित होने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली।

शिवालयों में उमड़ी आस्था की भीड़ शिवरात्रि पर कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर और बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। इन मंदिरों में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ कांवड़ यात्री भी पहुंचे। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं।

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