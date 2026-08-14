हरिद्वार में सती घाट से बैरागी कैंप की राह होगी आसान, 1.59 करोड़ से बनेगा पैदल पुल

गौरव त्यागी, हरिद्वार। अर्धकुंभ की तैयारियों के बीच सती घाट और बैरागी कैंप के बीच आवागमन आसान बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। लोक निर्माण विभाग मायापुर एस्केप चैनल पर 48 मीटर लंबे स्टील के पैदल पुल का निर्माण कराएगा। इस पुल पर करीब 1.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुल का निर्माण चार महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।

नया पुल सती घाट को बैरागी कैंप से जोड़ेगा। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच पैदल आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को मायापुर एस्केप चैनल के ऊपर सुरक्षित रास्ता मिलेगा। पुल की चौड़ाई 4.2 मीटर होगी। दोनों तरफ रेलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। सती घाट और बैरागी कैंप हरिद्वार के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बैरागी कैंप में बड़े आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं और साधु-संतों की आवाजाही बढ़ जाती है।