नेपाल आपदा के बाद हरिद्वार के साधु समाज ने दी मृतकों को श्रद्धांजलि, जल्द भेजी जाएगी राहत सामग्री

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गरीबदासीय आश्रम में युवा भारत साधु समाज और षड़दर्शन साधु समाज की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर नेपाल त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। संतों ने कहा कि वे जल्द ही नेपाल राहत सामग्री और मदद भेजेंगे। अध्यक्ष शिवम महंत और महामंत्री स्वामी रवि देव शास्त्री ने नेपाल त्रासदी को भयंकर बताते हुए कहा कि इसमें हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ भारत और अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं।

युवा भारत साधु समाज जल्द ही नेपाल के लिए खाद्य, दवाई और अन्य आवश्यक सामग्री भेजेगा। संत जगजीत सिंह शास्त्री और स्वामी विष्णुदास ने कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी और मित्र देश है, जिसके साथ रोटी-बेटी का नाता है। उन्होंने भारत सरकार की मदद की सराहना की और संतों से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि आपदा के समय जान-माल की हानि होती है और पुनः स्थापित करने में वर्षों लग जाते हैं।