नेपाल आपदा के बाद हरिद्वार के साधु समाज ने दी मृतकों को श्रद्धांजलि, जल्द भेजी जाएगी राहत सामग्री
हरिद्वार के गरीबदासीय आश्रम में युवा भारत साधु समाज और षड़दर्शन साधु समाज की बैठक हुई, जिसमें नेपाल त्रासदी के ...और पढ़ें
HighLights
हरिद्वार साधु समाज ने नेपाल त्रासदी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
युवा भारत साधु समाज नेपाल को आवश्यक राहत सामग्री भेजेगा।
संतों ने भारत सरकार की मदद सराही, अन्य से सहयोग अपील।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गरीबदासीय आश्रम में युवा भारत साधु समाज और षड़दर्शन साधु समाज की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर नेपाल त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। संतों ने कहा कि वे जल्द ही नेपाल राहत सामग्री और मदद भेजेंगे। अध्यक्ष शिवम महंत और महामंत्री स्वामी रवि देव शास्त्री ने नेपाल त्रासदी को भयंकर बताते हुए कहा कि इसमें हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ भारत और अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं।
युवा भारत साधु समाज जल्द ही नेपाल के लिए खाद्य, दवाई और अन्य आवश्यक सामग्री भेजेगा। संत जगजीत सिंह शास्त्री और स्वामी विष्णुदास ने कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी और मित्र देश है, जिसके साथ रोटी-बेटी का नाता है। उन्होंने भारत सरकार की मदद की सराहना की और संतों से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि आपदा के समय जान-माल की हानि होती है और पुनः स्थापित करने में वर्षों लग जाते हैं।
स्वामी दिनेश दास और डॉ. स्वामी हरिहरानंद ने कहा कि उत्तराखंड में भी आपदाएं आती हैं, इसलिए नेपाल का दर्द उत्तराखंड के नागरिक समझ सकते हैं। उन्होंने सरकार और सामाजिक संस्थाओं से नेपाल को हर प्रकार की मदद देने की अपील की। इस बैठक में विनोद महाराज, स्वामी गोविंद दास, महंत देवानंद, महंत गुरमीत सिंह सहित कई अन्य संत उपस्थित रहे।