    हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, दो की मौत

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    हरिद्वार में खनन सामग्री से भरे ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    हंगामा करते ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुड़की। कलियर थाना क्षेत्र के ह्ददीपुर गांव मे बजरी से भरी टैक्टर-ट्राली ने बाइक सवार दो व्यक्तियों को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मोके से टैक्टर चालक टैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया।

    सूचना पर मृतकों के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए है और शव को उठाने से मना कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। अभी तक ग्रामीण मौके पर ही जमा है।

    मृतकों की शिनाख्त मटरू (52), चंद्र कुमार (60) निवासीगण इब्राहिमपुर के रूप ने हुई। बाइक सवार दोनों व्यक्ति ह्ददीपुर से अपने गांव जा रहे थे। मृतक चन्द्र कुमार पूर्व उपप्रधान है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिंग ग्रामीण हंगामा कर रहे है।