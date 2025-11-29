हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, दो की मौत

जागरण संवाददाता, रुड़की। कलियर थाना क्षेत्र के ह्ददीपुर गांव मे बजरी से भरी टैक्टर-ट्राली ने बाइक सवार दो व्यक्तियों को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मोके से टैक्टर चालक टैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया।

सूचना पर मृतकों के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए है और शव को उठाने से मना कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। अभी तक ग्रामीण मौके पर ही जमा है।