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हरिद्वार में पुलिस विभाग का बड़ा फेरबदल, हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी भी बदले

By Mehtab Alam Edited By: Shivam Yadav
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:22 PM (IST)

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने 15 उप निरीक्षकों और अपर उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल ...और पढ़ें

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HighLights

  1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 15 पुलिस चौकियों के प्रभारी बदले।

  2. हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी को श्यामपुर भेजा गया।

  3. अंशुल अग्रवाल अब हरकी पैड़ी चौकी के नए प्रभारी होंगे।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने सोमवार को जिले के 15 उप निरीक्षकों और अपर उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया। हरकी पैड़ी सहित कई महत्वपूर्ण चौकियों के प्रभारी भी बदले गए हैं।

श्यामपुर थाने के एसएसआइ मनोज रावत को रुड़की कोतवाली भेजा गया है। हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी को श्यामपुर कोतवाली में वरिष्ठ उप निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर अंशुल अग्रवाल को हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी बनाया गया है। अंशुल अग्रवाल इससे पहले रानीपुर कोतवाली में तैनात थे।

इमलीखेड़ा चौकी प्रभारी शहजाद अली को लक्सर कोतवाली भेजा गया है। शांतरशाह चौकी प्रभारी उमेश कुमार को लखनौता चौकी प्रभारी बनाया गया है, जबकि लखनौता चौकी प्रभारी अजय लाल को शांतरशाह चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। ज्वालापुर बाजार चौकी प्रभारी देवेंद्र पाल को कनखल कोतवाली भेजा गया है।

मुनव्वर हुसैन को गंगनहर कोतवाली से धनौरी चौकी प्रभारी, विपिन कुमार को लक्सर की कस्बा बाजार चौकी से ज्वालापुर रेल चौकी प्रभारी और पुष्कर चौहान को कनखल से ज्वालापुर बाजार चौकी प्रभारी बनाया गया है।

समीप पांडेय को ज्वालापुर रेल चौकी से लक्सर कस्बा बाजार चौकी व अमित नौटियाल को कनखल से इमलीखेड़ा चौकी प्रभारी बनाया गया है। अपर उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह को धनौरी से गंगनहर कोतवाली, युवराज को क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय से बुग्गावाला और प्रमोद सिंह को पुलिस लाइन से क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय भेजा गया है।