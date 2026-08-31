हरिद्वार में पुलिस विभाग का बड़ा फेरबदल, हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी भी बदले

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने सोमवार को जिले के 15 उप निरीक्षकों और अपर उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया। हरकी पैड़ी सहित कई महत्वपूर्ण चौकियों के प्रभारी भी बदले गए हैं।

श्यामपुर थाने के एसएसआइ मनोज रावत को रुड़की कोतवाली भेजा गया है। हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी को श्यामपुर कोतवाली में वरिष्ठ उप निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर अंशुल अग्रवाल को हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी बनाया गया है। अंशुल अग्रवाल इससे पहले रानीपुर कोतवाली में तैनात थे।

इमलीखेड़ा चौकी प्रभारी शहजाद अली को लक्सर कोतवाली भेजा गया है। शांतरशाह चौकी प्रभारी उमेश कुमार को लखनौता चौकी प्रभारी बनाया गया है, जबकि लखनौता चौकी प्रभारी अजय लाल को शांतरशाह चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। ज्वालापुर बाजार चौकी प्रभारी देवेंद्र पाल को कनखल कोतवाली भेजा गया है।