हरिद्वार में कांवड़ यात्री ने बाइक पर लगाए 100 हार्न, पुलिस ने किया चालान

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के दौरान धर्मनगरी की सड़कों पर 100 हार्न लगी एक बाइक ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाइक पर हार्न को अनूठे ढंग से सजाया गया था। पुलिस ने बाइक का चालान किया। साथ ही, सभी हार्न भी डिस्कनेक्ट कराए।

पुलिस के मुताबिक, कनखल क्षेत्र में एक बाइक में करीब 100 हार्न लगाए गए थे। साथ ही, कई अन्य बदलाव भी किए गए थे। पुलिस ने बाइक को रोक लिया। नियमों का उल्लंघन करने पर कांवड़ यात्री का 500 रुपये का चालान किया गया।