हरिद्वार जल लेने जा रहे यूपी के चार दोस्त हादसे के शिकार, एक की मौत; तीन गंभीर

जागरण संवाददाता, कलियर। हरिद्वार जल लेने जा रहे युवकों की बाइकों को अज्ञात वाहन ने टककर मार दी जिसमे एक की मौत हो गई।

भगवानपुर-इमलीखेड़ा रोड पर हकीमपुर तुर्रा के पास शनिवार को अज्ञात वाहन ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में नन्हे लाल (32) निवासी बंदायू की मौके पर मौत हो गई, जबकि बृजपाल और साहिब सिंह गंभीर घायल तथा सन्दीप घायल हुआ है।