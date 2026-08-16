हरिद्वार जल लेने जा रहे यूपी के चार दोस्त हादसे के शिकार, एक की मौत; तीन गंभीर
कलियर में हरिद्वार जल लेने जा रहे युवकों की बाइकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
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जागरण संवाददाता, कलियर। हरिद्वार जल लेने जा रहे युवकों की बाइकों को अज्ञात वाहन ने टककर मार दी जिसमे एक की मौत हो गई।
भगवानपुर-इमलीखेड़ा रोड पर हकीमपुर तुर्रा के पास शनिवार को अज्ञात वाहन ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में नन्हे लाल (32) निवासी बंदायू की मौके पर मौत हो गई, जबकि बृजपाल और साहिब सिंह गंभीर घायल तथा सन्दीप घायल हुआ है।
सभी लोग बदायूं, उप्र के निवासी भे। ये चारों दोस्त हिमाचल प्रदेश में नोकरी करते हैं। सभी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल रुड़की पहुंचाया गया। पुलिस ने स्वजन को हादसे की सूचना दी है।