हरिद्वार में साइबर ठगों ने शख्स को बनाया ठगी का शिकार, डरा-धमका कर ऐंठ लिए 1.16 लाख रुपए

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में ऑनलाइन धमकी और डर दिखाकर एक व्यक्ति से 1.16 लाख रुपये ठग लिए गए। साइबर थाना देहरादून से भेजी गई ई-जीरो एफआईआर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।