हरिद्वार में कांवड़ लेकर घर लौटी पत्नी तो फंदे से लटका मिला पति का शव, मानसिक तौर पर परेशान था युवक

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की सुमननगर कॉलोनी में पत्नी कांवड़ लेने गई थी। इस दौरान घर में पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक, सुमननगर गली नंबर 3 निवासी दीपक मिश्रा की पत्नी अपने दो बेटों के साथ कावड़ लेने हरकी पैड़ी गईं थी। लौटने पर 56 वर्षीय दीपक मिश्रा का शव फांसी पर लटका मिला।