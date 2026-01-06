बाजार में हमलावरों ने युवक को दौड़ा-दौड़ाकर कर पीटा...हाथ की हड्डी तोड़ी, घर पर भी बोला धावा; वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, जागरण हरिद्वार। खानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर बाजार में सोमवार को पहलादपुर निवासी युवक को गांव के ही युवकों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इसके बाद आरोपित पक्ष के लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। हमले में युवक के हाथ की हड्डी टूट गई और भाई भी गंभीर घायल हो गया। बाजार में युवक पर हुए हमले का वीडयो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहलादपुर गांव निवासी इंतजार ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उसका भाई समीर गोवर्धनपुर बाजार में घर का कुछ सामान लेने के लिए गया था। इसी दौरान गांव के ही परवेज, शोएब, अमन, रितिक, नानू ,आकाश और सनी निवासी शाहपुर ने उसके भाई को घेर लिया। इन लोगों ने समीर को लाठी-डंडों से पीटा।

हमले में समीर गंभीर रूप से घायल हो गया। समीर घर पहुंचा तो आरोपित पक्ष के साजिद, सानिया, सालिया, शहजाद, नौशाद, कोतिन, जामीन, सोनी, जहीरा वहां आ धमके। आरोपितों ने लाठी-डंडों, बलकटी और सरियों से हमला कर दिया। बताया कि हमले में उसके भाई समीर की हाथ की हड्डी टूट गई और साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया।

शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों को मौके पर एकत्र होता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तहसील के आधार पर सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।