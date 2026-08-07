कांवड़ यात्रा: बारिश हो या धूप, नहीं डिगी शिवभक्तों की आस्था; अब तक जल लेकर लौटे दो करोड़ 19 लाख भक्त

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। लगातार वर्षा और सड़कों पर जगह-जगह जल भराव के बीच भी शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा कदम-दर-कदम आगे बढ़ती रही। कांवड़ मेला के आठवें दिन हरिद्वार में श्रद्धा का हुजूम उमड़ा।

भीगते वस्त्र, कंधों पर सजी कांवड़ और होंठों पर जय भोले, हर-हर महादेव, बोल बम व नमः शिवाय के जयघोष के साथ 39.15 लाख शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़े।

धर्मनगरी हरिद्वार में बुधवार शाम से शुरू हुई वर्षा गुरुवार पूरे दिन जारी रही। कांवड़ पटरी मार्ग, सर्विस रोड और कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। कई स्थानों पर कीचड़ भी जमा हो गया, जिससे यात्रा चुनौतीपूर्ण हो गई। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखी।