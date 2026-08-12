कांवड़ मेले के बाद महासफाई अभियान में जुटा Haridwar नगर निगम, 10 हजार टन कूड़ा उठाया
कांवड़ मेले के बाद हरिद्वार नगर निगम ने 10 हजार मीट्रिक टन कूड़ा उठाया, जिसमें अंतिम दो दिनों में ही तीन हजार टन शामिल था। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता हरिद्वार। करोड़ों शिवभक्तों की आस्था के महासैलाब के बीच कांवड़ मेले के दौरान नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था की भी कड़ी परीक्षा हुई। नगर निगम ने मेले के दौरान करीब 10 हजार मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित किया।
मेले के अंतिम दो दिनों में ही करीब तीन हजार मीट्रिक टन कचरा उठाया गया। अब मेला समाप्त होते ही शहर को फिर से स्वच्छ और व्यवस्थित स्वरूप में लौटाने के लिए युद्धस्तर पर विशेष सफाई अभियान चल रहा है।
1000 अतिरिक्त आउटसोर्स सफाई कर्मचारी तैनात
मेले के लिए निगम ने नियमित व्यवस्था के अलावा करीब 1000 अतिरिक्त आउटसोर्स सफाई कर्मचारी तैनात किए थे। कूड़ा उठाने और परिवहन के लिए 80 से अधिक वाहन लगाए गए। घाटों, कांवड़ पटरी, प्रमुख मार्गों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार सफाई कराई गई। व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन से मॉनिटरिंग की गई।
जहां भी कचरा जमा होने की सूचना मिली, वहां तत्काल टीमें और वाहन भेजे गए। इस दौरान सोलर सेंसर डस्टबिन का ट्रायल भी किया गया।
आज बुधवार से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें विभिन्न संगठन भी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशासन, संत समाज, व्यापारी वर्ग भी इस अभियान में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन, प्रमुख संतों की ओर से स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करने को लेकर अपील भी की गई है।