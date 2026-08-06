'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' से चमकी हरिद्वार के गुड़ की किस्मत, अंतरराष्ट्रीय पहचान और किसानों को मिल रहा बेहतर दाम

डिजिटल टीम, हरिद्वार। उत्तराखंड के धार्मिक और ऐतिहासिक जिले हरिद्वार के गुड़ को केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) के तहत विशेष पहचान दी गई है। कभी केवल स्थानीय बाजारों और पारंपरिक कोल्हुओं तक सीमित रहने वाला हरिद्वार का गुड़ अब आधुनिक ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार के बल पर देश-विदेश के बाजारों में अपनी मिठास घोल रहा है।

गन्ने के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए मशहूर हरिद्वार जिले को इस योजना के माध्यम से एक नया औद्योगिक और कृषि-आधारित संबल मिला है। इससे न केवल स्थानीय किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि गुड़ प्रसंस्करण से जुड़े हजारों कारीगरों और मजदूरों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

हरिद्वार के गुड़ की क्या हैं खास बातें? हरिद्वार के मैदानी इलाकों (जैसे लक्सर, रुड़की, भगवानपुर) का गन्ना अपनी उच्च शर्करा मात्राऔर गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसी बेहतरीन गन्ने से तैयार होने वाला गुड़ कई मायनों में अनूठा है। पूरी तरह प्राकृतिक और केमिकल-मुक्त: हरिद्वार में पारंपरिक एवं आर्गेनिक तरीकों से गुड़ तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के हानिकारक रसायनों या कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं होता।

स्वाद के साथ सेहत का खजाना: आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह गुड़ पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और शरीर को ऊर्जा देने में बेहद मददगार माना जाता है।

स्वादिष्ट और पौष्टिक फ्लेवर्स: ODOP योजना के तहत अब यहाँ केवल साधारण गुड़ ही नहीं, बल्कि सौंफ, इलायची, तिल, मूंगफली, अदरक, ड्राई फ्रूट्स और अजवाइन मिला हुआ फ्लेवर्ड गुड़ भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी मांग बड़े शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है।

आधुनिक पैकेजिंग और हाइजीन: पहले जहां गुड़ खुले में बिकता था, वहीं अब इसे आकर्षक, हाइजीनिक और लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाली वैक्यूम पैकेजिंग में बेचा जा रहा है। हरिद्वार के गुड़ को ODOP में शामिल करने और इसके विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार का गन्ना और यहां का गुड़ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के माध्यम से हमने हरिद्वार के गुड़ को एक विशिष्ट पहचान दी है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसानों और छोटे कोल्हू संचालकों को उनके कड़े परिश्रम का सही मूल्य मिले। आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग और आसान लोन सुविधाओं के जरिए हरिद्वार के गुड़ उद्योग को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया जा रहा है, जिससे 'वोकल फॉर लोकल' का संकल्प साकार हो रहा है।