पहाड़ों पर भारी बारिश से हरिद्वार में गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर, लक्सर-खानपुर में बाढ़ का खतरा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जनपद हरिद्वार में पिछले 24 घंटे के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई।

शुक्रवार सुबह नौ बजे तक हरिद्वार में 74 मिलीमीटर, रुड़की में 108 मिलीमीटर, भगवानपुर में 89 मिलीमीटर, लक्सर में 97 मिलीमीटर और रोशनाबाद में 98 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

भीमगोड़ा बैराज का जलस्तर कल गुरुवार से चेतावनी स्तर

पहाड़ों में भी लगातार हो रही वर्षा के चलते भीमगोड़ा बैराज का जलस्तर कल गुरुवार से चेतावनी स्तर से ऊपर है। शुक्रवार की सुबह भी 293.00 मीटर दर्ज किया गया। बैराज का चेतावनी स्तर भी 293.00 मीटर और खतरे का स्तर 294.00 मीटर है।