Haridwar: पुरानी रंजिश! चार युवकों ने व्यक्ति को बेहोश कर कुकर्म की बनाई वीडियो, वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज

हरिद्वार, जागरण संवाददाता। पथरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को बेहोश कर कुकर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने का मामला सामने आया है। घटना एक महीने पुरानी बताई गई है। आरोप है कि गांव के ही निवासी चारों युवकों ने अश्लील वीडियो प्रसारित करने का डर दिखाकर पीड़ित को मुंह बंद रखने के लिए मजबूर किया गया। वीडियो प्रसारित होने पर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, पीड़ित एक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य है, इसलिए मामला चुनाव में हार जीत की रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई पिलाई पुलिस के मुताबिक, थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि करीब एक महीने पहले वह अपनी दुकान के पीछे बने आफिस में बैठा हुआ था। तभी गांव के चार युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई पिलाई और उसके साथ कुकर्म किया। एक आरोपित ने अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बना ली। उसे धमकी दी गई कि इस बारे में किसी को बताया तो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल देंगे। इसलिए महीने भर तक वह चुप रहा। वीडियो गांव के कई लोगों के मोबाइल पर भेज दी अब आरोपितों ने वीडियो गांव के कई लोगों के मोबाइल पर भेज दी। जिससे उसके परिवार को घटना की जानकारी मिली। पूछने पर पीड़ित ने पूरी कहानी बताई। तब पीड़ित की ओर से पथरी थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपित आस मोहम्मद, राहिल, अरशद व नजाकत के खिलाफ कुकर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ लक्सर मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Narender Sanwariya