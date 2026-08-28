पढ़े लिखे जेन-जी जामताड़ा की तर्ज पर हरिद्वार में चला रहे थे गैंग, बीटेक पास है गैंग का सरगना

मेहताब आलम, हरिद्वार। साइबर ठगी के लिए बैंक खातों का धंधा करने वाले आरोपित लोकप्रिय क्राइम वेब सीरिज जामताड़ा की तर्ज पर हरिद्वार में गैंग चला रहे थे। सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बैंक खाते उपलब्ध कराने के लिए बकायदा क्षेत्रवार जिम्मेदारियां बांटकर टारगेट दिए जाते थे। इन्हें साइबर ठगी की धनराशि का दस प्रतिशत दिया जाता था।

पकड़े गए पांचों आरोपित जेन-जी, यानि उनकी उम्र महज 20 से 24 साल है। लेकिन वे कई हुनर में माहिर हैं। गैंग का सरगना कृष्णा पांडे बीटेक पास है। बाकी आरोपित 12वीं पास हैं। जबकि चंद्रमणि हरकी पैड़ी पर पंडिताई भी कर चुका है। बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और बरामद डिजिटल उपकरणों की बारीकी से जांच के बाद साइबर अपराध से जुड़ी पूरी मनी ट्रेल सामने आने की उम्मीद है।

पिछले साल नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय क्राइम ड्रामा वेब सीरीज जामताड़ा काफी लोकप्रिय रही। साइबर क्राइम और फिशिंग स्कैम की वास्तविक घटनाओं पर आधारित इस सीरिज में दिखाया गया है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में युवा किस तरह एक गांव में बैठकर देश भर में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मगध गैंग से जुड़े कृष्णा पांडे, चंद्रमणि और चंदन पांडे की कहानी भी जामताड़ा के युवाओं जैसी है। कृष्णा पूरे गैंग को लीड करता था। चंद्रमणि घर में बैठकर गैंग के सदस्यों से उपलब्ध बैंक खातों की यूपीआई आइडी जनरेट करता था।

पड़ताल में सामने आया है कि गैंग के सदस्य आमजन को दो-चार हजार रुपये का लालच देकर उनके खाते ले लेते थे। उन्हें बताया जाता था कि वह आनलाइन गेम खेलते हैं और जीती गई रकम खातों में मंगानी है। लालच में आकर लोग कई बार ऐसे खाते उन्हें सौंप देते थे, जो वह काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते थे।पुलिस अब खाताधारकों, म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वालों और नेटवर्क के मुख्य संचालकों की भूमिका की जांच कर रही है।

कृष्णा और चंदन मौसेरे भाई मूलरूप से बिहार निवासी कृष्णा, चंद्रमणि और चंदन तीनों हरिद्वार में रहते आ रहे थे। बल्कि कृष्णा और चंदन पांडे आपस में सगे मौसेरे भाई हैं। दोनों नालंदा के निवासी हैं और उनका ननिहाल नवादा में चंद्रमणि के गांव में है। ननिहाल आने-जाने पर उनकी दोस्ती हुई और गैंग बनाकर साइबर ठगी के बड़े गिरोह के लिए काम करने लगे।