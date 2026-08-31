हरिद्वार में साइबर ठगों का नेटवर्क, 5 संदिग्ध बैंक खातों से निकाले 26 लाख रुपये

संवाद सूत्र, हरिद्वार। क्षेत्र में साइबर ठगों की ओर से लाखों की रकम निकाले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को ऐसे पांच बैंक खातों की जानकारी मिली है। मामले में पुलिस ने अलग - अलग पांच मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि इन पांच बैंक खातों में लोगों से ठगी गई 26.5 लाख की रकम पहुंची और इसके बाद खाताधारकों ने यह रकम निकाली।

पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों की निगरानी और कार्रवाई के लिए बनाए गए समन्वय पोर्टल पर लक्सर क्षेत्र में चल रहे पांच संदिग्ध बैंक खातों को चिह्नित किया गया है। इन पांच बैंक खातों में विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर ठगी गई 26.5 लाख की रकम जमा की गई। इसके बाद लक्सर में ही पांचों बैंक खातों से यह रकम निकाली गयी।

पांचों बैंक खाते लक्सर की एक्सिस, एसबीआइ, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक शाखाओं में खुले हैं। मामले में निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने पांच अलग - अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अब बैंक के खाताधारकों की जांच और बैंक खातों में अभी तक हुए लेनदेन की जानकारी जुटा रही है। सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।