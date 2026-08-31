हरिद्वार में साइबर ठगों का नेटवर्क, 5 संदिग्ध बैंक खातों से निकाले 26 लाख रुपये
हरिद्वार में साइबर ठगों ने पांच संदिग्ध बैंक खातों से 26.5 लाख रुपये निकाले, जिसके बाद पुलिस ने पांच अलग-अलग ...और पढ़ें
HighLights
हरिद्वार में साइबर ठगों ने 26.5 लाख रुपये निकाले।
पांच संदिग्ध बैंक खातों से हुई ठगी की रकम निकासी।
पुलिस ने पांच मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की।
संवाद सूत्र, हरिद्वार। क्षेत्र में साइबर ठगों की ओर से लाखों की रकम निकाले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को ऐसे पांच बैंक खातों की जानकारी मिली है। मामले में पुलिस ने अलग - अलग पांच मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि इन पांच बैंक खातों में लोगों से ठगी गई 26.5 लाख की रकम पहुंची और इसके बाद खाताधारकों ने यह रकम निकाली।
पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों की निगरानी और कार्रवाई के लिए बनाए गए समन्वय पोर्टल पर लक्सर क्षेत्र में चल रहे पांच संदिग्ध बैंक खातों को चिह्नित किया गया है। इन पांच बैंक खातों में विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर ठगी गई 26.5 लाख की रकम जमा की गई। इसके बाद लक्सर में ही पांचों बैंक खातों से यह रकम निकाली गयी।
पांचों बैंक खाते लक्सर की एक्सिस, एसबीआइ, एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक शाखाओं में खुले हैं। मामले में निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने पांच अलग - अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अब बैंक के खाताधारकों की जांच और बैंक खातों में अभी तक हुए लेनदेन की जानकारी जुटा रही है। सीओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
पुलिस महकमे में हड़कंप
लक्सर: साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे बैंक खातों के लक्सर में संचालित होने की जानकारी के बाद हड़कंप मचा है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बैंक खातों को म्यूल खाते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था अथवा यह बैंक खाते साइबर ठगी की वारदातों में शामिल लोग सीधे संचालित कर रहे हैं।
पूर्व में भी कई मामले आ चुके सामने
साइबर ठगी की रकम को लक्सर में निकाले जाने के मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। क्षेत्र में युवा साइबर ठगी की रकम को इधर उधर करने के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह चिंता का विषय बन गया है। बताते चलें कि पूर्व में भी पुलिस ने ठगी की रकम को निकालने और बैंक खातों में इधर से उधर भेजने के मामले में गिरफ्तारियां की हैं। इसमें कमीशन के लालच में अपराधियों की मदद करने की बात सामने आयी है।
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