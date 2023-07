Haridwar Crime डाडा जलालपुर गांव की युवती के साथ एक गांव के मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ की घटना करीब पांच-छह दिन से चल रही है। युवती के स्वजन ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है।

Haridwar Crime: युवती के स्वजन ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है।

संवाद सूत्र, भगवानपुर: Haridwar Crime: डाडा जलालपुर गांव की युवती के साथ एक गांव के मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ की घटना करीब पांच-छह दिन से चल रही है। यही नहीं, युवक अश्लील मैसेज भी भेज रहा है। इस बावत युवती के स्वजन ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। साथ ही मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक युवती के साथ क्षेत्र के मानकमाजरा गांव निवासी मुस्लिम युवक करीब एक सप्ताह से छेड़छाड़ कर रहा था। युवती जब भी घर से बाहर निकलती, तो युवक उसका पीछा करना शुरू कर देता। कई दिन से वह परेशान कर रहा था। यही नहीं, कहीं से उसने युवती का मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिया। मोबाइल पर जबरन बात करने का प्रयास पिछले दो दिन से वह युवती के मोबाइल पर जबरन बात करने का प्रयास कर रहा था। जब युवती ने इन्कार किया तो वह अश्लील मैसेज भेजने लगा। परेशान होकर युवती ने यह बात स्वजन को बताई। स्वजन को जब इसका पता चला तो वह आक्रोशित हो गए। परिवार के लोग कुछ ग्रामीणों को लेकर गुरुवार की शाम भगवानपुर थाने पहुंचे। भगवानपुर थाने में पहुंचकर युवती के स्वजन ने पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही मुस्लिम युवक पर मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है। पुलिस जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई करेगी। बिना साइलेंसर के तीन बाइक सीज भगवानपुर थाना पुलिस ने बार्डर पर चेकिंग के दौरान कावंड़ यात्रियों की बिना साइलेंसर लगी तीन बाइक को पकड़ा है। इन तीनों बाइक को सीज कर दिया है। खनन के दो वाहन सीज बुग्गावाला क्षेत्र में अवैध खनन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने खनन से लदे दो वाहन सीज कर दिए। इन वाहनों को बुग्गावाला थाने में खड़ा कराया गया है।

