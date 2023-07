Haridwar Crime: मामूली कहासुनी के बाद कार चालक पत्नी की हत्या कर फरार, सनसनी; मुकदमा दर्ज

Haridwar Crime हरिद्वार में ज्वालापुर में एक कार चालक अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। दोनों के तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा ऋषभ 17 साल जबकि बेटी गौरी 11 साल और छोटा बेटा वैभव सात साल का है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था।

टीम जागरण, हरिद्वार: Haridwar Crime: हरिद्वार में ज्वालापुर में एक कार चालक अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर आर्यनगर क्षेत्र की राजीवनगर बस्ती निवासी नीटू पेशे से कार चालक है। 18 साल पहले नेपाल मूल की गीता से शादी की थी। दोनों के तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा ऋषभ 17 साल, जबकि बेटी गौरी 11 साल और छोटा बेटा वैभव सात साल का है। सिर पर हमला करते हुए हत्या कर दी नीटू ने मामूली कहासुनी के बाद किसी भारी चीज़ से गीता के सिर पर हमला करते हुए हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और से जानकारी जुटाई। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मृतका के देवर अंकित सैनी की ओर से उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले गया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Nirmala Bohra