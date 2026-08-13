हरिद्वार में कारोबारी ने बिछाया जाल, रंगे हाथ पकड़ा गया छत के रास्ते चोरी करने वाला चोर
हरिद्वार में एक किराना कारोबारी नीरज मंगल ने अपनी दुकान से लगातार चोरी कर रहे चोर को जाल बिछाकर रंगे हाथ पकड़ा। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार में एक कारोबारी ने जाल बिछाकर चोर को रंगे हाथ पकड़ा है। ज्वालापुर पुरानी सब्जी मंडी बाजार में नीरज मंगल किराना के थोक कारोबारी हैं। उनकी दुकान में पिछले कुछ दिन से छत के रास्ते सामान चोरी हो रहा था।
कारोबारी नीरज मंगल ने बीती रात चोर को पकड़ने के लिए खुद जाल बिछाया और छत की ओर खुलने वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया। आधी रात जैसे ही चोर दुकान में घुसा, कारोबारी और उनके परिवार के सदस्यों ने उसे दबोच लिया।
पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपित ने पूछताछ में काफी दिन से दुकान में चोरी कुबूल करते हुए अपने एक अन्य साथी का नाम भी बताया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
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