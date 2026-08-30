हरिद्वार बस अड्डे पर महिला यात्री और कंडक्टर के बीच मारपीट, खींचे बाल और मारे थप्पड़

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। महिला यात्री और महिला बस कंडक्टर के बीच मारपीट हो गई। यह घटना हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे की है। शनिवार देर रात हरिद्वार रोडवेज बस अड्डा परिसर में एक महिला यात्री और महिला बस कंडक्टर के बीच विवाद हो गया।

देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। आसपास मौजूद यात्रियों ने बमुश्किल बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग कराया। एक यात्री ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।