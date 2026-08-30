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हरिद्वार बस अड्डे पर महिला यात्री और कंडक्टर के बीच मारपीट, खींचे बाल और मारे थप्पड़

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:23 PM (IST)

हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर एक महिला यात्री और महिला बस कंडक्टर के बीच देर रात मारपीट हो गई।

HighLights

  1. हरिद्वार बस अड्डे पर महिला यात्री-कंडक्टर में मारपीट हुई

  2. यात्रियों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया

  3. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। महिला यात्री और महिला बस कंडक्टर के बीच मारपीट हो गई। यह घटना हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे की है। शनिवार देर रात हरिद्वार रोडवेज बस अड्डा परिसर में एक महिला यात्री और महिला बस कंडक्टर के बीच विवाद हो गया।

देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। आसपास मौजूद यात्रियों ने बमुश्किल बीच बचाव करते हुए दोनों को अलग कराया। एक यात्री ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा का कहना है कि इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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