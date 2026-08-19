हरिद्वार में खून के सौदागरों का भंडाफोड़, चार महीने से चल रही थी तस्करी; सपा नेता का बेटा सरगना

संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर (हरिद्वार)। हरिद्वार के लक्सर में खून के सौदागरों के पकड़े जाने के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं। खून की तस्करी चार महीने से हो रही थी। गिरोह के सदस्य लक्सर में चार माह पूर्व खुले ब्लड सेंटर के नाम पर रक्तदान शिविर लगा रहे थे।

नियमानुसार शिविर में एकत्रित किए गए रक्त को लक्सर स्थित केंद्र पर ही रखा जाना था, लेकिन इसे बिजनौर व मुरादाबाद में आठ से 10 हजार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब बेचा जा रहा था। बिजनौर के सपा नेता मदन लाल सैनी का बेटा दुष्यंत सैनी इस गिरोह का सरगना निकला।

बिजनौर में रक्त की अधिक मांग लक्सर कोतवाली की पुलिस ने रविवार को अंतरराज्यीय खून तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना दुष्यंत समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के कब्जे से 27 यूनिट खून के साथ ही रक्तदान शिविर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और दो कार बरामद की थीं।

पूछताछ में सामने आया था कि आरोपित लक्सर क्षेत्र में शिविर लगाकर खून एकत्रित करते थे और उसे बिजनौर में महंगे दामों पर बेचते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि बिजनौर में रक्त की अधिक मांग रहती है।