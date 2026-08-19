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हरिद्वार में खून के सौदागरों का भंडाफोड़, चार महीने से चल रही थी तस्करी; सपा नेता का बेटा सरगना

By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 11:38 AM (IST)

हरिद्वार के लक्सर में चार महीने से चल रहे अंतरराज्यीय खून तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें सपा नेता का बेटा दुष्यंत सैनी सरगना निकला।

जरूरतमंदों को आठ से 10 हजार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा जाता था खून. File Photo

जरूरतमंदों को आठ से 10 हजार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा जाता था खून. File Photo

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संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर (हरिद्वार)। हरिद्वार के लक्सर में खून के सौदागरों के पकड़े जाने के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं। खून की तस्करी चार महीने से हो रही थी। गिरोह के सदस्य लक्सर में चार माह पूर्व खुले ब्लड सेंटर के नाम पर रक्तदान शिविर लगा रहे थे।

नियमानुसार शिविर में एकत्रित किए गए रक्त को लक्सर स्थित केंद्र पर ही रखा जाना था, लेकिन इसे बिजनौर व मुरादाबाद में आठ से 10 हजार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब बेचा जा रहा था। बिजनौर के सपा नेता मदन लाल सैनी का बेटा दुष्यंत सैनी इस गिरोह का सरगना निकला।

बिजनौर में रक्त की अधिक मांग

लक्सर कोतवाली की पुलिस ने रविवार को अंतरराज्यीय खून तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना दुष्यंत समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के कब्जे से 27 यूनिट खून के साथ ही रक्तदान शिविर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और दो कार बरामद की थीं।

पूछताछ में सामने आया था कि आरोपित लक्सर क्षेत्र में शिविर लगाकर खून एकत्रित करते थे और उसे बिजनौर में महंगे दामों पर बेचते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि बिजनौर में रक्त की अधिक मांग रहती है।

शिविर के आयोजन में सहयोग और रक्तदान के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए दुष्यंत ने लक्सर क्षेत्र निवासी अनित और शुभम को अपने साथ शामिल किया, जबकि मुरादाबाद निवासी कवेंद्र व संभल निवासी दया सिंह पहले से उसके साथ थे। चार से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्त एकत्रित किया गया।

पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा गिरोह में और कौन लोग शामिल हैं और क्या पर्दे के पीछे भी कोई है, इसका पता लगाया जा रहा है। - देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस क्षेत्राधिकारी

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