अर्धकुंभ में रेल यात्रियों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की तैयारी, मोबाइल पर ही मिलेगी ट्रेनों की हर डिटेल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अर्धकुंभ 2027 को लेकर रेलवे की तैयारियों में अब डिजिटल सुविधाओं के प्रचार-प्रसार को भी प्रमुखता दी जा रही है। देशभर से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को रेलवे की डिजिटल सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर के साथ ही धर्मशालाओं, आश्रमों और यात्रियों के ठहरने वाले अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाकर डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभियान में विशेष रूप से रेल वन एप के प्रचार पर जोर रहेगा। यात्रियों को एप की उपयोगिता और इससे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सरल तरीके से जानकारी दी जाएगी। स्टेशन परिसर में बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए यात्रियों को बताया जाएगा कि मोबाइल के माध्यम से रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं।