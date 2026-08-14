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'घर से निकलना हुआ मुश्किल...' हलाला पीड़िता ने वीडियो जारी कर मांगी मदद, मंत्री खजान दास ने दिए कार्रवाई के आदेश

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:07 PM (IST)

रुड़की में एक हलाला पीड़िता ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि आरोपित पक्ष उस पर लगातार दबाव बना रहा है और उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया है।

पीड़िता

पीड़िता

HighLights

  1. हलाला पीड़िता ने वीडियो जारी कर दबाव का आरोप लगाया।

  2. आरोपितों ने घर से निकलना मुश्किल किया, आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित।

  3. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, रुड़की। बुग्गावाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी हलाला पीड़िता ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उसे आरोपित पक्ष लगातार उसे पर दबाव बना रहा है और उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है।

इतना ही नहीं पीड़िता ने इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास से गुहार लगाई है जिस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को धमकी देने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

यूसीसी के अंतर्गत बुग्गावाला थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। प्रदेश में यह पहला मामला था इस मामले की पीड़िता पिछले माह अपने भाई के साथ रुड़की कोर्ट में आई थी।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

इस दौरान आरोपित पति के बहनोई और एक अन्य रिश्तेदार ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसकी तमंचा दिखाया था। जिसका मुकदमा गंग नहर कोतवाली में दर्ज है। पीड़िता की ओर से एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया गया है कि उसका घर से निकलना आरोपितो ने मुश्किल कर दिया है और लगातार इंटरनेट मीडिया पर उसके आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित किया जा रहे हैं।

पीड़िता ने संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास को बताया कि उस पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जिस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सीओ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिया है।

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