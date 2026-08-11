हरिद्वार में जीआरपी बनी देवदूत, कांवड़ यात्रा में साथियों से बिछड़े नाबालिग को परिजनों से मिलाया

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जीआरपी हरिद्वार ने भिवानी, हरियाणा के संदीप कुमार को उसके परिवार से मिलाने में मदद की। कांवड़ यात्रा के दौरान संदीप अपने साथियों से बिछड़ गया और जीआरपी कार्यालय पहुंचा। प्रभारी निरीक्षक बिपिन चंद्र पाठक ने उसे खाना खिलाया और उसके साथियों के बारे में जानकारी ली।