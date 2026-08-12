सगा नाती बना हैवान: 90 साल की नानी से दुष्कर्म के बाद दबाया गला, इजाल के दौरान मौत

संवाद सहयोगी, मंगलौर। करीब एक माह पूर्व नाती की हैवानियत का शिकार हुई दुष्कर्म पीड़िता बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से ही महिला की हालत नाजुक बनी हुई थी। पुलिस पूर्व में ही नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी बुजुर्ग महिला के गांव में ही रहने वाले नाती ने नशे की हालत में 16 जुलाई की रात अपनी ही 90 साल की बुजुर्ग नानी के साथ दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया था। बुजुर्ग शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपित ने उसका गला दबा दिया था।