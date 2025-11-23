प्रेमी ने किया निकाह से इनकार, प्रेमिका ने घर में पहुंच किया ऐसा कांड; बुलानी पड़ी पुलिस
सहारनपुर की एक युवती का रुड़की के युवक से प्रेम था। युवक ने शादी से इनकार किया तो युवती उसके घर पहुंचकर हंगामा करने लगी। उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया, जिससे युवक के परिवार वाले परेशान हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। सहारनपुर निवासी युवती से रुड़की के प्रेमी ने शादी से इंकार किया तो वह भड़क गई। युवती सीधे प्रेमिका के घर में घुस गई और शादी की जिद पर अड़ गई। युवक के इंकार करने पर युवती ने जमकर हंगामा किया। परेशान होकर युवक के स्वजन कोवाली पहुंचे और पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ला निवासी एक युवक का परिचय इंटरनेट मीडिया पर सहारनपुर निवासी एक युवती से हुआ था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसके बाद मोबाइल पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इनके बीच प्रेम प्रसंग हो गये। दोनों की कई बार मुलाकात भी हुई।
दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा भी कर लिया। कुछ दिन पहले युवती ने युवक को बताया कि उसके स्वजन उसका रिश्ता कहीं और कर रहे है। उसने युवक पर शादी करने के लिए दबाव बनाया लेकिन युवक ने उसे बहाना बनाकर टरका दिया। कुछ दिन से युवक उसे शादी से टरका रहा था। इस बात से गुूस्साई युवती रविवार को रुड़की के सती मोहल्ला स्थित प्रेमी के घर पहुंची।
युवती को देख युवक ने घर का दरवाजा बंद करने का प्रयास किया। यह देख युवती जोर जोर से चिल्लाने लगी और घर के अंदर जबरन घुस गई। वह युवक से आज ही निकाह करने की जिद पर अड़ गई। यह देख परिवार के लोगों के होश उड़ गये। युवती को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मानी। जिसके बाद युवक अपने स्वजन के साथ कोतवाली पहुंचा और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस अब युवती के स्वजन को रुड़की बुलाने की तैयारी कर रही है। वहीं दोनों पक्षों में सुलह के प्रयास चल रहे है।
