प्रेमी ने किया निकाह से इनकार, प्रेमिका ने घर में पहुंच किया ऐसा कांड; बुलानी पड़ी पुलिस

जागरण संवाददाता, रुड़की। सहारनपुर निवासी युवती से रुड़की के प्रेमी ने शादी से इंकार किया तो वह भड़क गई। युवती सीधे प्रेमिका के घर में घुस गई और शादी की जिद पर अड़ गई। युवक के इंकार करने पर युवती ने जमकर हंगामा किया। परेशान होकर युवक के स्वजन कोवाली पहुंचे और पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ला निवासी एक युवक का परिचय इंटरनेट मीडिया पर सहारनपुर निवासी एक युवती से हुआ था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसके बाद मोबाइल पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इनके बीच प्रेम प्रसंग हो गये। दोनों की कई बार मुलाकात भी हुई।

दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा भी कर लिया। कुछ दिन पहले युवती ने युवक को बताया कि उसके स्वजन उसका रिश्ता कहीं और कर रहे है। उसने युवक पर शादी करने के लिए दबाव बनाया लेकिन युवक ने उसे बहाना बनाकर टरका दिया। कुछ दिन से युवक उसे शादी से टरका रहा था। इस बात से गुूस्साई युवती रविवार को रुड़की के सती मोहल्ला स्थित प्रेमी के घर पहुंची।