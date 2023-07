Haridwar: आस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, कोरोना काल का है मामला, अब दर्ज हुआ मुकदमा

एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये ठग लिए गए। कई साल बाद भी युवक को न तो नौकरी मिली और न रकम वापस हुई। तब उसने मुकदमा दर्ज कराया। साल 2020 में उसकी ई-मेल पर वेस्टन रूट नाम की कंपनी पटेल नगर एससीओ दिल्ली का आस्ट्रेलिया की डेनियल होम कन्ट्रेक्शन कम्पनी में विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे जाने का विज्ञापन आया था।

आस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये ठग लिए गए। कई साल बाद भी युवक को न तो नौकरी मिली और न रकम वापस हुई। तब उसने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेल पर आया था आस्ट्रेलिया की कंपनी में विभिन्न पदों के लिए आवेदन का विज्ञापन पुलिस के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद रामधाम कालोनी निवासी जितेन्द्र कुमार ने तहरीर देकर बताया कि साल 2020 में उसकी ई-मेल पर वेस्टन रूट नाम की कंपनी, पटेल नगर एससीओ दिल्ली का आस्ट्रेलिया की डेनियल होम कन्ट्रेक्शन कम्पनी में विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे जाने का विज्ञापन आया था। संपर्क करने पर रश्मि, सुखपाल सिंह निवासी चौथाला सिरसा हरियाणा, गुरमीन व माही शर्मा ने कंपनी में एकाउंटेंट के पद पर नौकरी लगवाने के लिए रुपयों की मांग की। झांसा दिया कि सभी दस्तावेज पूरे होने पर आस्ट्रेलिया में नौकरी मिल जाएगी। झांसे में आकर ठगे गये 11 लाख रुपये जितेंद्र ने झांसे में आने के बाद निशा के बैंक खाते में अलग-अलग तिथियों में 50 हजार ट्रांसफर कर दिए। बाद में ऑफर लेटर के लिए फिर 50 हजार दे दिए। इसके अलावा आस्ट्रेलियन एंबेसी में टिकट वीजा की फाइल लगाने के नाम पर 10 लाख रुपये की डिमांग की और फिर झांसे में आकर उसने गुरजंत शर्मा, सुखपाल सिंह के खाते में रकम ट्रांसफर कर दी। कुल 11 लाख से अधिक की रकम ठग ली। बाद में उसे टरकाते रहे। जब उसे ठगी होने का पता चला। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपित रश्मि, सुखपाल सिंह, गुरमीन, माही शर्मा, निशा, गुरजंत शर्मा, करिश्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Edited By: riya.pandey