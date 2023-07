उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लक्सर में निकालेंगे कांग्रेस से जोड़ो यात्रा; पार्टी नेता लेंगे हिस्सा

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि भाजपा देश में अराजकता व नफरत का माहौल पैदा कर रही है। बढ़ती बेतहाशा महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है लेकिन भाजपा को इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छह जुलाई को लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेश से जोड़ो यात्रा निकालेगी।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लक्सर में निकालेंगे कांग्रेस से जोड़ो यात्रा

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, लक्सर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि भाजपा देश में अराजकता व नफरत का माहौल पैदा कर रही है। बढ़ती बेतहाशा महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है लेकिन भाजपा को इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। 'भाजपा जाति व धर्म की राजनीति से देश में फैला रही अराजकता व नफरत का माहौल' उन्होंने कहा कि कांग्रेस छह जुलाई को लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस से जोड़ो यात्रा निकालेगी। चार जुलाई को लक्सर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डा. उमादत्त शर्मा के आवास पर जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि भाजपा जाति व धर्म की तुच्छ राजनीति करती है जिससे आज देश में अराजकता व नफरत का माहौल है। 'राहुल गांधी ने देश में चार हजार किमी की यात्रा कर लोगों में राष्ट्र प्रेम को किया था जागृत' पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश में चार हजार किलोमीटर की यात्रा कर लोगों से नफरत की भावना खत्म कर उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में छह जुलाई को लक्सर में कांग्रेस से जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी वह कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। 'बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना किया मुश्किल' पार्टी जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज देश मे जहां कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। वहीं बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है लेकिन भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डा. उमादत्त शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जमीन से जुड़े नेता हैं। वह किसान, मजदूर, व्यापारी तथा आम आदमी की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं। छह जुलाई को लक्सर में निकलने वाली यात्रा में भारी तादाद में भीड़ जुटेगी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डा. उमा दत्त शर्मा, कृष्णचंद्र मुखिया, सत्यवीर सिंह, ठाकुर रतन सिंह समेत कई अन्य लोग शामिल रहे।

Edited By: riya.pandey