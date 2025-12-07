Haridwar: चंडी देवी मंदिर के पूर्व महंत रोहित गिरी ने पत्नी-बेटे सहित आठ पर दर्ज कराया मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप

संवाद सूत्र, जागरण, श्यामपुर : चंडी देवी मंदिर के पूर्व महंत रोहित गिरी की ओर से पुलिस ने आखिरकार कोर्ट के आदेश पर उनकी पत्नी व बेटे सहित आठ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआइआर में रोहित गिरी ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने, फर्जी हस्ताक्षर से इस्तीफा लेने, फर्जी सप्लीमेंट्री की मदद से नया ट्रस्ट बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विश्व प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर पिछले कुछ समय से किसी ना किसी रूप में सुर्खियों में है। बीते 14 मई को पंजाब पुलिस की एक टीम मंदिर के महंत रोहित गिरी को एक महिला के शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर ले गई थी।

13 अगस्त को रोहित गिरी जमानत पर रिहा हुए। रोहित गिरी के जेल जाने के बाद मंदिर में बड़ा फेरबदल हुआ। उनके बेटे भवानी नंदन को महंत की गद्दी पर बैठाया गया और बागडोर पत्नी गीतांजलि ने संभाली। इस बीच रोहित गिरी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि महंत भवानी नंदन, गीताजंली, नीरज पांडे आकाश कुसुम बछेती, रेशम मंजरी निवासी डोईवाला, पुष्पांजलि गौड निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश, निखिल खन्ना निवासी ग्रेटर नोएडा, फड़ दुकानदार मोहित तोमर और धीरज बछेती उर्फ शंकर निवासीगण हरिपुर कलां ने मिलकर षड़यंत्र रचा।