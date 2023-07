Weather Update: शहर से लेकर देहात तक दिनभर झमाझम बारिश व जलभराव; हरिद्वार में 16 जुलाई तक वर्षा का अनुमान

शहर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को भी पूरे दिन झमाझम वर्षा होती रही। जलभराव के कारण शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हरिद्वार जिले में 16 जुलाई तक आसमान में बादल छाने और वर्षा का पूर्वानुमान है। सुबह से ही शिक्षानगरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो गई जो दिनभर जारी रही।

हरिद्वार में 16 जुलाई तक वर्षा का अनुमान

जागरण संवाददाता, रुड़की: शहर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को भी पूरे दिन झमाझम वर्षा होती रही। जलभराव के कारण शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हरिद्वार जिले में 16 जुलाई तक आसमान में बादल छाने और वर्षा का पूर्वानुमान है। लगातार बारिश से लोगों को आवाजाही में परेशानी बुधवार को भी सुबह से ही शिक्षानगरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो गई, जो दिनभर जारी रही। बीच-बीच में कई बार तेज बारिश हुई। शाम तक लगातार झमाझम वर्षा होती रही। कई दिन से निरंतर हो रही बारिश के कारण लोगों को पिछले दिनों पड़ने वाली भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है लेकिन वर्षा के कारण जगह-जगह हो रहे जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज आज शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जोकि सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस कम रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हरिद्वार में 16 जुलाई तक जारी रहेगी वर्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग में संचालित ग्रामीण कृषि-मौसम सेवा परियोजना से मिली जानकारी के अनुसार, हरिद्वार जिले में 16 जुलाई तक बारिश का क्रम जारी रहेगा। आसमान में बादल छाये रहेंगे। साथ ही कुछ जगहों पर भारी से बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना है।

Edited By: riya.pandey