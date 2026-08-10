कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड में सड़क हादसों का कहर, 5 यात्रियों की मौत; 3 गंगा में बहकर लापता

जागरण टीम, हरिद्वार। चार अलग-अलग सड़क हादसों में पांच कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन यात्री गंगा में बहकर लापता हो गया। हादसे हरिद्वार, रुड़की, मंगलौर, उत्तरकाशी और देहरादून के रायवाला में हुए। मृतकों में उत्तर प्रदेश के दो, हरियाणा और दिल्ली के एक-एक यात्री शामिल हैं। एक की पहचान नहीं हो पाई है।

शनिवार देर रात मंगलौर क्षेत्र में शिव मंदिर के पास सड़क पार कर रहे एक कांवड यात्री को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रविवार शाम दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर रिमझिम ढाबे के पास दो बाइकों की टक्कर में किवाना, कांधला जिला शामली (उत्तर प्रदेश) निवासी संदीप मलिक और विपिन की मौत हो गई।

अज्ञात वाहन ने रौंदा रविवार सुबह ग्राम लिब्बरहेड़ी के पास सड़क किनारे जा रहे बड़ौत, (उत्तर प्रदेश) निवासी कांवड़ यात्री मांगा को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घटना में रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हाईवे पर महरगांव शिवगुफा के पास बाइक सवार कांवड़ यात्री खिचड़ीपुर कल्याणपुर नई दिल्ली निवासी बबलू और संदीप को डंपर ने टक्कर मार दी। बबलू ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।