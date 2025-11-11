Language
    भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का हरिद्वार में समापन, राज्यों के 50 से ज्यादा स्कूलों के छात्र हुए शामिल

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:36 PM (IST)

    भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का हरिद्वार के पतंजलि आचार्यकुलम में समापन हुआ। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने खिलाड़ियों के उत्साह और प्रदर्शन की सराहना की। विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया। आचार्यकुलम ने कबड्डी और हैंडबॉल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण पदक जीते, जबकि पतंजलि गुरुकुलम ने मलखम और कुश्ती में भी अच्छा प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अगले चरण आगरा, लखनऊ और जयपुर में आयोजित किए जाएंगे।  

    खिलाड़ियों से मिलते हुए आचार्य बालकृष्ण 

    डिजिटल डेस्क, हरिद्वार। भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। पतंजलि के आचार्यकुलम के मैदान पर देश के कई राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने खूब दमखम दिखाया। जोश और उत्साह से आचार्यकुलम का माहौल पूरी तरह से खेलमय रहा। पहले राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन देखकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी खिलाड़ियों का तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पायें। पहले चरण के राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन पर पतंजलि विवि के सभागार में विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया।

    अब दूसरे चरण में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन आगरा, तीसरे चरण में लखनऊ और फिर समापन जयपुर में होगा। इस खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए हरिद्वार और आसपास के करीब 150 विद्यालयों के बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता को देखने पहुंचे। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्यों के 50 से अधिक विद्यालयों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने आचार्यकुलम के मैदान पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। स्वामी रामदेव ने कहा कि जल्द ही इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। जिसमें कई और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।

    आचार्यकुलम के शानदार मैदान पर सुबह से खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने लगे। पहले चरण के राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे यानि समापन दिवस पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद कहा कि जिस तरह से प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह दिखाया है। इससे यह मालूम चलता है कि भविष्य में यही बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम रोशन करेंगे।

    भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एनपी सिंह ने आगामी चरणों में होने वाली खेल प्रतियोगिता की जानकारी दी। उन्होंने विजेता बच्चों को मेडल देखकर सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि अगला चरण 13 और 14 नवंबर को आगरा, 17 और 18 नवंबर को लखनऊ और 21 और 22 नवंबर को जयपुर में पूरे चरणों का समापन होगा।

    भारतीय शिक्षा बोर्ड के राष्ट्रीय को-आर्डिनेटर स्वामी पुण्य देव महाराज ने कहा कि हरिद्वार के आचार्यकुलम और गुरुकुलम में दो दिन चले प्रथम चरण के खेल प्रतियोगिता में खेल भावना की खूब झलक दिखी। इस अवसर पर पतंजलि आचार्यकुलम की उपाध्यक्ष डॉ ऋृतंभरा, आचार्यकुलम की प्रिंसिपल स्वाति मुंशी, भारतीय शिक्षा बोर्ड के एफलियेशन एडवाइजर सत्येन्द्र पंवार, पतंजलि गुरुकुलम के प्राचार्य स्वामी ईश देव आदि मौजूद रहें। मंच संचालन गुरुकुल शिक्षा एडवाइजर वंदना पाण्डेय ने किया।

    राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के नतीजे इस प्रकार रहें

    कब्बड़ी ब्वायज अंडर 17 में आचार्यकुलम हरिद्वार विजेता रहा। 12 गोल्ड मेडल जीतकर आचार्यकुलम ने विजेता की ट्राफी हासिल की। जबकि इसी प्रतियोगिता में आजाद हिंद इंटर कालेज मऊ ने 12 सिल्वर मेडल लेकर रनर अप की ट्राफी हासिल की।

    कब्बड़ी गर्ल्स अंडर 17 में भी आचार्यकुलम हरिद्वार का दबदबा रहा। 12 गोल्ड के साथ आचार्यकुलम की लड़कियां विजेता बनी। पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार 12 सिल्वर मेडल लेकर रनरअप रही।

    कब्बड़ी ब्वायज अंडर 19 में भी आचार्यकुलम हरिद्वार विजेता बना। पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार रनअर अप रहा।
    कब्बड़ी गर्ल्स अंडर 19 में भी आचार्यकुलम ने विजेता ट्राफी हासिल की। पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार रनअर अप रहा।

    हैंड बॉल ब्वायज अंडर 17 में आचार्यकुलम विजेता बना। इन खिलाड़ियों की झोली में 12 गोल्ड आया जबकि रेनबो एकेडमी कोटद्वार रनरअप रहा। कोटद्वार के खिलाड़ियों ने 12 सिल्वर मेडल जीता।

    हैंड बॉल गर्ल्स अंडर 17 में भी आचार्यकुलम विजेता रहा। रनरअप की ट्राफी रेनबो एकेडमी कोटद्वार के खाते में गई।

    हैंड बॉल अंडर 19 में आचार्यकुलम 12 गोल्ड के साथ विजेता रहा जबकि आचार्यकुलम की ही लड़कियां भी अपनी कैटेगरी में विजेता बनी।

    मलखम ब्वायज अंडर 17 में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के करम योगी ने एक स्वर्ण पदक जीतकर विजेता बना जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के खिलाड़ी ऋृषभ ने सिल्वर मेडल जीता।

    मलखम ब्वायज अंडर 19 में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के कृष एक गोल्ड मेडल के साथ विजेता बने जबकि इसी विद्यालय के केशव एक सिल्वर के साथ रनरअप बने।

    रेसलिंग के नतीजे इस प्रकार रहे

    रेसलिंग ब्वायज अंडर 17 के फ्री स्टाइल के 45 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम के अभिजीत गोल्ड जीतकर विजेता रहे जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के लक्ष्य को रनअर अप से संतोष करना पड़ा। 48 किलोग्राम में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के राहुल विजेता रहे जबकि पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के अर्जुन सेकेंड पोजिशन पर रहे।

    51 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के शुभम ने बाजी मारी जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के ऋृषभ दूसरे पायदान पर रहे। 55 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के अरजीत विजेता बने जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के नैतिक दूसरे पायदान पर रहे।

    60 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के अमित एक गोल्ड के साथ विजेता बने जबकि एक सिल्वर के साथ जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल आगरा के विवेक शर्मा को संतोष करना पड़ा। 65 किलोग्राम वजन में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के वैभव विजेता जबकि पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के पवन को दूसरे पायदान पर आना पड़ा। 71 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के शिवांश पहले पायदान पर जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के नवीन दूसरे पायदान पर रहे। जीएसएस इंटरनेशनल कालेज आगरा के शैलेन्द्र सिंह ने 80 किलोग्राम में जीत दर्ज की जबकि दूसरे पायदान पर पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के रोशन रहे।

    ग्रीको रोमन (कमर के ऊपर केवल दांव लगाना) रेसलिंग के नतीजे इस प्रकार रहे

    45 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के अभिजीत विनर रहे जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के लक्ष्य रनअर अप रहे। 48 किलोग्राम में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के राहुल विजेता जबकि काव्या पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के रनअर अप रहे। 51 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के शुभम जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के ऋृषभ रनअर अप रहे। 55 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम के भूवन विजेता बने जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के नैतिक दूसरे पायदान पर रहे। 60 किलो वजन में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के सुमित जीते जबकि जीएसएस इंटरनेशनल कॉलेज आगरा के विवेक दूसरे पायदान पर रहे।
    65 किलो वजन में किशनगढ़ घसेड़ा के वैभव जबकि दूसरे पायदान पर पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के पीयूष रहे।
    71 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के शिवम विजेता बने जबकि किशनगढ़ घसेड़ा के नवीन सिल्वर लेकर दूसरे पायदान पर रहे।

    80 किलोग्राम में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के रोशन विजेता जबकि जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल आगरा के शैलेश सिंह दूसरे स्थान पर रहे। रेसलिंग फ्री स्टाइल ब्वायज अंडर 19 में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के विशान 70 किलोग्राम में गोल्ड जीतकर विजेता बने जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के मोहित को सिल्वर लेकर दूसरे पायदान पर रहे। रेसलिंग ग्रीको रोमन स्टाइल ब्वायज अंडर 19 के 72 किलोग्राम वजन में गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा हरियाणा के मोहित को गोल्ड मिला जबकि पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के विशाल को सिल्वर से संतोष करना पड़ा।

    फोटो कैप्सन- पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण खिलाड़ियों से परिचय के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हुए। साथ में हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एनपी सिंह।