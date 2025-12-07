संवेदनहीनता की हद: तीन दिन से हरिद्वार में पड़ा है पिता का शव, लेने को तैयार नहीं घरवाले

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने जीआरपी की उलझन बढ़ाई है। शिनाख्त के बावजूद बुजुर्ग के स्वजन शव लेने के लिए हरिद्वार नहीं आ रहे हैं। जीआरपी रोजाना उनसे अपील कर रही है कि हरिद्वार आकर शव ले जाएं। मगर बुजुर्ग के बेटा व बेटी रोजाना कुछ न कुछ बहाने बना देते हैं। जीआरपी अब जिलाधिकारी से अनुमति लेकर खुद ही अंतिम संस्कार कराने की तैयारी में है।

रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में चार दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आधार कार्ड की मदद से जीआरपी ने बुजुर्ग की शिनाख्त 24 परगना, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल निवासी व्यक्ति के रूप में कराई। मशक्कत के बाद स्वजनों से संपर्क भी कर लिया गया। परिवार ने बताया कि बुजुर्ग नशे के आदी थे और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। वहीं से वह किसी तरह निकल कर फरार हो गए।